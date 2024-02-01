اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي: نحن أمام أمرين كلاهما صعب

اجتماع البنك المركزي.. مع بداية شهر فبراير 2024 يعقد البنك المركزي المركزي المصري أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024 لمناقشة مصير سعر الفائدة، حيث ينتظر الكثير من الخبراء والمصريون ما يسفر عنه الاجتماع بغية معرفة مصير الجنيه المصري أمام الدولار.

رفع أسعار الفائدة

وتوقع الكثير من المحللين الاقتصاديين والخبراء، رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن خفض قيمة الجنيه رسميا للبنوك، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي للالتزام بسياسة سعر صرف مرن.

صندوق النقد الدولي

اقتصادي يكشف سيناريوهات مصير الفائدة

الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أكد في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن اجتماع اليوم للجنة السياسات النقدية ليس أمامها أمران الأول: رفع سعر الفائدة من 1 إلى 2% لمجابهة ارتفاع الأسعاروالتضخم لحد من قوة شراء الذهب والدولار خاصة أن الشهادات التي أصدرت من البنك الأهلي وبنك مصر غير قادرة على الحد من القوة الشرائية المتجهة للذهب و الدولار.

الدولار

صندوق النقد الدولي

وأفاد الشافعي أن الأمر الثاني هو اللجواء إلى تثبيت سعر الفائدة لحين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستقرار السياسات النقدية ووضع رؤية متكاملة لمعالجة الخلل في السوق المصرفية، بين السعر الرسمي للدولار وفي السوق السوداء، للحد من هذه الارتفاعات العشوائية التي اصبحت تجهد الاقتصاد المصري وتزيد من أعباء المواطنين، نظرًا لارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

البنك المركزي المصري

رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الأمران كلاهما صعب ويجب على البنك المركزي أن يختار بينهما اليوم في ظل ما تم من اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وما تم من جذب استثمارات سواء من دول الاتحاد الاوروبي أو دول الخليج خلال الفترة القادة للحيلولة دون تفاقم أزمة العملة.

دولار

موعد اجتماع البنك المركزي

جدير بالذكر يعقد البنك المركزي اليوم الخميس 1 فبراير، أول اجتماع له في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.