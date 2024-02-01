الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقر الجمعية في خان يونس للمرة الثالثة، وأطلقت النار بشكل كثيف في محيط مستشفى الأمل.

وكشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم الجمعية، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 مريض فضلا عن الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين في خان يونس.

 

مواد متعلقة

منظمات إغاثة عن وقف تمويل الأونروا: يعرقل الجهود الإنسانية بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استشهاد موظف أمن مستشفى الأمل في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب بالتدخل الفوري لحماية المرضى والنازحين

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء ما تبقي بجنوب قطاع غزة
الجريدة الورقية