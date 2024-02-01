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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إيقاف حركة القطارات بين أبوقير / المنتزه لتنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية

قطار
قطار

قالت الهيئة القومية لسكك حديد أنه في إطار استكمال تنفيذ مشروع تحويل خط ابوقير من سكة حديد الى مترو و لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية من المشروع فسيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 1/2/2024 لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع على ان يتم تشغيل القطارات فى المسافة ما بين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.

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ويذكر انة قد سبق ايقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الاسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة اولى . والجدير بالذكر ان وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية. 

كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطاري 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.


 

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