توقف القطارات بين باريس ولندن بسبب الفيضانات

تقطعت السبل بالمسافرين فى باريس ولندن بسبب إلغاء رحلات القطارات مع تعرض مساحات واسعة من أوروبا لتحذيرات من الفيضانات.



وذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية أن خدمات قطار يوروستار من وإلى لندن قد ألغيت اليوم السبت، بعد غمر نفق تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن هذا يتصادف مع أكثر الفترات ازدحامًا فى العام بسبب أحتفالات رأس السنة.



ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية فى محطة سانت بانكراس الدولية بلندن ومحطة جار دو نورد فى باريس.



وقالت شركة يوروستار التى تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام - إنها لن تقوم بتشغيل خدمات القطارات فائقة السرعة طوال يوم السبت بسبب الفيضانات.



وتعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة جيريت طوال فترة الأعياد.



ومن المتوقع حدوث المزيد من اضطراب السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام.

وقال مكتب الأرصاد الجوية فى المملكة المتحدة، إنه من المتوقع أن تضرب المزيد من الرياح العاتية والأمطار لندن وجنوب إنجلترا السبت.



ومن المتوقع أن تضرب البلاد هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا فى الساعة، ومن المحتمل أن تكون الرياح أقوى بالقرب من المناطق الساحلية.