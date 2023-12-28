عاجل.. السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط.

وأكدت الهيئة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتتقدم الهيئة بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها وتؤكد على أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.