كواليس مفاوضات الشباب السعودي مع فيتوريا قبل مباراة غانا

أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لم يكن في كامل تركيزه أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" روي فيتوريا يرغب في الرحيل عن المنتخب الوطني منذ فترة طويلة خاصة بعد تلقيه عرض من نادي الشباب السعودي بمقابل مادي كبير".

وأضاف:"ما علمته أن البرتغالي روي فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".