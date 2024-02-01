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الخميس 01 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير منتخب مصر

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد الإعلامي إسلام صادق أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي مرشح للعمل داخل المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة.

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وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عاد للصورة من جديد للعمل داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة في مرحلة ما بعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة".


وتابع:" ما علمته أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للمنتخب في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للجبلاية ".

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