عميد الطب البيطري الأسبق: يجب إلقاء الدواجن المجمدة في القمامة في هذه الحالة

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن هناك بعض العلامات التي تدل على سلامة الدواجن المجمدة، مشيرًا إلى أن لون لحم الدواجن المجمدة إذا كان يميل إلى الاحمرار أو أي لون آخر فيجب أن ترمى في القمامة.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن لون الدواجن المجمدة يجب أن يكون بيضاء، وأي لون غامق في عضلات الدواجن فهذا يؤثر على القيمة الغذائية للدواجن.

وأوضح أن بعض المستوردين الذين ليس لدهم ضمير عندما يستوردون الدواجن يقومون باستيراد الدواجن المخزنة لمدة طويلة، لأنها تُباع أرخص بصورة كبيرة، لتحقيق أكبر هامش ربح، وهذا بمثابة جريمة.