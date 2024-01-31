مانشستر سيتي يسقط بيرنلي بثلاثية رائعة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً مستحقاً على نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

سيطر مانشستر سيتي تماماً على وسط الملعب منذ الدقيقة الأولى، واعلن عن رغبته في حسم اللقاء مبكراً.

وترجم الأرجنتيني الدولي تفوق السيتي في الدقيقة 16 بعدما سجل أول أهداف اللقاء بعد تمريرة حاسمة من الخطير ماتيوس نونيز.

واصل السيتي ضغطه الهجومي واجبر بيرنلي على الترجع لمناطق الدفاعية لإغلاق المساحات أمام الهجوم الأزرق.

وفي الدقيقة 22 يعود جوليان الفاريو ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه لتنته أحداث الشوط بنتيجة 2-0.

الشوط الثاني

بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة بحثاً عن إضافة الهدف الثالث وحسم نتيجة اللقاء في وقت مبكر.

وبعد دقيقة واحد من إنطلاق الشوط الثاني نجح الدولي الإسباني رودري في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة مميزة من زميله فيل فودين.

هدأ رتم اللقاء بعد الهدف الثالث مع إستمرار سيطرة السيتي على وسط الملعب، بينما حاول بيرنلي تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 93 سجل أمين الدخيل الهدف الأول لبيرنلي ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلناً فوز مانشستر سيتي بثلاث نقاط جديدة.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز 19.