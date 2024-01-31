القبض على 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا 30 جريمة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات موسعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (5) تشكيلات عصابية ضمت (16) متهم إرتكبوا (30) حادث متنوع .

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طليقته بعد طعنها 25 طعنة متفرقة في جسدها داخل منزل والدها بمنطقة العجوزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

قرار جديد

أدلى موظف في إحدى الشركات، المتهم بإنهاء حياة طليقته وتدعى "إيمان" 46 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأفاد أنه تزوج من الضحية منذ 18 عامًا، وأنجبا بنت وولد أكبرهما 17 عامًا، وأصغرهم 10 سنوات، وكانا يعيشان سويا في هدوء، إلا أن تبدلت الأحوال، بعدما بدأ يشك في سلوكها، لتواصلها مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشبت بينهما مشاجرة، على إثرها، والقي عليها يمين الطلاق، فتركت الزوجة المنزل وأخذت أبناءها، ذاهبة لمنزل والدها.

وأضاف المتهم أنه بعدما قام بطلاقها، طلب العودة لها، ولكنها رفضت، مما جعله يشك في سلوكها، فقرر الانتقام منها.

واستكمل: في يوم ارتكاب الجريمة، ذهب لمنزل والدها، وخبأ في حقيبته “السكين”، وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رأها، اظهر سلاحه الأبيض، وأمام مرأي أسرتها وأطفالها، سدد لها 25 طعنة متفرقة بجسدها، انتقاما منها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وافادت التحقيقات، أن الضحية تركت له المنزل منذ فترة، ورفضت العودة لعصمته، مما دفعه للذهاب لمنزل والدتها وأمام أطفالها الثلاثة، مزق جسدها بـ25 طعنة، فسقطت قتيلة في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أربعينية، وأن وراء ارتكاب الواقعة طليقها.

وبإجراء التحريات، بينت أن الجثة لسيدة تدعى "إيمان.ع.م". تبلغ من العمر 46 سنة، فارقت الحياة إثر نزيف شديد والاشتباه جنائيًا في وفاتها.

ضبط عامل تعدى بالضرب على طبيب داخل مستشفى بالمطرية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بالتعدى بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.