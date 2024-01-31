جراد من السودان يتجه للسعودية.. مكافحة الآفات يكشف مفاجأة

كمية جراد ضخمة قادمة من السودان تتجه إلى المملكة العربية السعودية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل.

ورصدت وسائل الإعلام المصرية وجود أسراب ضخمة من الجراد التي تهاجم المناطق الحدودية جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم رصد هجوم لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، بكميات هائلة تجاوزت عشرات الكيلومترات، آتية من السودان، هاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية بشكل كبير.

التعامل مع الجراد في الأودية الصحراوية

الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أكد بأن الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي استطاعت رصد والتعامل مع الجراد في الأودية الصحراوية، والذي انتشر على حدود مصر الجنوبية قادمًا من السودان.

وأشار رزق، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن إدارة مكافحة الجراد الصحراوي قادرة على التصدي لأسراب الجراد، مؤكدا أن الجراد لم يؤثر على الزراعة، إذ أنه لم يستقر في أي مكان ولم يتخطى حلايب وشالتين حتى الآن، آملًا ألا يتزايد ويتكاثر الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن إدارة مكافحة الجراد الصحراوي في حالة مسح دائم على مدار العام للمناطق التي يمكن أن يتواجد بها الجراد، ووزارة الزراعة توفر كل الإمكانيات اللازمة لمكافحته، مضيفًا أن الجراد من الحشرات العابرة للحدود في حين أن مكافحته منعدمة في دولة السودان.

وذكر رزق، أن الموسم الشتوي هو موسم تكاثر الجراد خاصةً مع هطول الأمطار هذا العام في فترة مبكرة، وأردف: أجواء دول جنوب إفريقيا مناسبة للجراد ومع تكاثره وزيادة عدده يتجه إلى وسط إفريقيا ثم السودان ثم الجنوب الشرقي لمصر وبعد ذلك يتجه إلى السعودية، وتكمن خطورته في أنه يتغذى على النباتات الخضراء.