الآفات الزراعية: حصرنا الجراد في المناطق الصحراوية

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن الجراد الصحراوي من الحشرات العابرة للحدود، ويتواجد في المناطق القالحة وتتزايد أعداده مع عدة ظروف كارتفاع نسبة الرطوبة وتكون العشب الأخضر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد موسم تكاثر الجراد الستوي في معظم بلدان العالم.



كل دولة تكافح هذا الجراد قبل تكاثره

وأضاف “رزق” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل دولة تكافح هذا الجراد قبل تكاثره، ولكن بسبب الأحداث الجارية في السوادن تراجعت أعمال المكافحة إلى حدا ما، وبالتالي تكونت الأسراب وبدأت تدخل إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه تم رصد حشرات الجراد عند دخولها للحدود المصرية، ومن ثم التعامل معها أول بأول.

الجراد لها تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية

وتابع، أن الجراد لها تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية، إذ يتغذى على أي مادة خضراء، مطمئنا المواطنين بأن الجراد يتواجد في المناطق الصحراوية ولم يتعدها، كما أن فرق مكافحة الجراد والإدارة العماة لمكافحة الجراد قامت بعملية حصر له في الأراضي الصحراوية، لذلك لم يأت على أي محصول أو لم يتعدى بعض الأودية في المناطق الصحراوية بمنطقة الشلاتين.