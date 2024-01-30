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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة دخول أسراب من الجراد مصر

الجراد
الجراد

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الاَفات الزراعية بوزارة الزراعة، أننا في الموسم الطبيعي لتكاثر الجراد في فصل الشتاء بمناطق كثيرة من بلدان أفريقيا السودان واريتريا والصومال واليمن، ولكن هذا الموسم يشهد تزايد للجراد نظرا لهطول كمية من الأمطار المبكرة ساعدت علي تكاثر الجراد في وقت مبكر.

مكافحة الجراد

وأوضح: "عدم مكافحة الجراد من الجانب السوداني تسبب في تكاثره ودخول أسراب على الحدود المصرية، لافتًا إلي أن فرق مكافحة الجراد التابعة لوزارة الزراعة ترصد الأسراب ويتم التعامل معها منذ شهر وحتى الان هناك سيطرة علي الوضع وتواجدت هناك منذ 15 يوما والأمور مسيطرة وهناك دعم كامل من كافة الجهات".

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الجراد يغزو الحدود.. وروشتة عاجلة من "الزراعة" لإنقاذ المحاصيل (فيديو)

وتابع: أسراب الجراد التي دخلت مصر تصنف علي انها اسراب صغيرة ومجموعات من الجراد،ولكننا حاصرناه في المنطقة الجبلية وإلى الآن لم يتعدى منطقة شلاتين.

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بالانفوجراف.. ننشر أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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