انقلاب سيارة نقل مواد بترولية علي كوبري بأسيوط

انقلبت سيارة نقل مواد بترولية على كوبري الهضبة في مركز أسيوط، مما أدى إلى انتشار الرعب بين المواطنين وتسبب في غلق طريق العودة اتجاه الهضبة بالكامل.

تسبب انقلاب سيارة نقل مواد بترولية على كوبري الهضبة بمركز أسيوط في إغلاق طريق العودة اتجاه الهضبة في أسيوط مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالمنطقة.

وقد استجابت فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف على الفور للحادث، حيث تم إخلاء المصابين ومعالجة الموقف بسرعة. وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وتقديم التوصيات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وفقاً للتقارير المتوفرة، فإن الحادث وقع في وقت متأخر، عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة وانحرفت عن مسارها، مما أدى إلى انقلابها على جانبها على الكوبري.

ونتيجة للانقلاب، تعذر على المركبات المتوجهة إلى أسيوط من الهضبة من خلال هذا الطريق الحيوي، وذلك بسبب إغلاقه تماماً. وقد تسبب ذلك في تكدس المرور وتعطيل حركة السير بشكل كبير في المنطقة المحيطة.

وعلى الفور، بدأت الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى رفع الشاحنة المنقلبة وإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن. وقد تم نشر إعلانات لإبلاغ السائقين بتحويلات الطرق المؤقتة وتوجيههم للاستخدام المراكز البديلة لتسهيل حركة المرور.

وتهيب السلطات المحلية بالمواطنين توخي الحذر والامتثال لتوجيهات رجال المرور والتحلي بالصبر والانضباط حتى يتمكن خبراء الإنقاذ من إعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن دون تعريض حياة المارة والسائقين للخطر.

في الوقت الحالي، لا تزال بعض التحقيقات قائمة لتحديد أسباب الحادث وتحميل المسؤوليات. ومع ذلك، فإن استعادة الوضع المعتاد للمرور على الطريق العودة اتجاه الهضبة أصبحت هي الأولوية الرئيسية للجهات المعنية بهدف تجنب حدوث مزيد من الازدحام وضمان سلامة المارة وسلامة الطرق.