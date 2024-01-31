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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة مواكبة لتحركات الفيدرالي

مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي

واكبت بنوك مركزية خليجية تحركات الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عن مستوياتها الحالية.

 

مصرف الإمارات المركزي


أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.


وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

 

وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" أسعار الفائدة  على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

 

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مصرف قطر المركزي

 

مصرف قطر المركزي


كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.

 

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