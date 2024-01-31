الينك المركزى ينفى صدور أي تعليمات جديدة خاصة بالسحب النقدى لعملاء البنوك

أكد البنك المركزي عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وان التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري إلى 150 الف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.



ويهيب البنك المركزي بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.



كانت بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى قد نشروا ورددوا على غير الحقيقه إن البنك المركزى قام بوضع حد أقصى للسحب النقدى من حساب العملاء بالبنوك، سواء للحساب الواحد أو جميع حسابات العميل وهو ما نفاه البنك المركزى جملة وتفصيلاً.