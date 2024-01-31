ختام دورة تنمية مهارات اللغة العربية لدى الأئمة بآداب قنا

اختتمت اليوم فعاليات دورة تدريب الأئمة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي تحت عنوان تنمية مهارات اللغة العربية عند الائمة وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الاوقاف بقنا والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور ماهر علي جبر وكيل وزاره الاوقاف بقنا .

تطوير الائمة

واشار الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب بان هذه الدورة تأتي ضمن جهود الكلية في تطوير وتعزيز قدرات الائمة وتوفير التدريب المستمر لهم في كافة المجالات كما تعتبر فرصة كبيرة لتحديث المعارف والاستفادة من تجارب المحاضرين المتخصصين في اللغة العربية وتؤدي الى تطوير مهارات الائمة وترفع من قدراتهم مما يساعد في اداء مهامهم الدينية والتعامل مع كافة قضايا المجتمع المعاصرة ومحاربه الافكار الهدامة والمتطرفة .



وتوجه الدكتور ماهر جبر وكيل وزاره الاوقاف بقنا بالشكر والعرفان والامتنان الى جامعة جنوب الوادي وذلك لجهودها الملحوظة في تقديم كافه اوجه الدعم للائمة واشاد بدور الجامعة وانفتاحها على المجتمع وتقديم كافة سبل الدعم لجميع هيئات المجتمع المحلي .



واضاف بان هذه الدورة تم تنظيمها على مدار اربعة ايام في الفترة من 28-31 يناير 2024 وشارك فيها عدد 50 من الائمة المتميزين بمديرية اوقاف قنا وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والوزارة.



كما اعرب المشاركون في هذه الدورة التدريبية عن سعادتهم البالغة بتواجدهم في هذا الصرح العلمي الكبير وقدموا الشكر لرئيس الجامعة والمحاضرين على الجهود المبذولة في هذه الدورة

وفي نهاية الاحتفال قام الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور ماهر جبر وكيل وزاره الاوقاف بقنا بتكريم الائمة الذين انهوا التدريب وتسليمهم شهادات التقدير.