إسرائيل تتطاول على شيخ الأزهر.. وبسمة وهبة تلقنهم درسا قاسيا (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تعتبر الأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب خط أحمر، موضحةً: "أرجو أن تسمعني إسرائيل كلها وأنا أتحدث الآن".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الإمام الطيب خط أحمر محدش يجي جنبه، وأوجه رسالتي اليوم لنتنياهو المجرم الأول في إسرائيل، أنتم الأشد عداوة لنا، وأقول ذلك لأني رأيت قناة إسرائيلية هاجمت الأزهر الشريف وشيخه". وتابعت: "الأزهر بوصلة العالم الإسلامي كله، ولكن القناة الإسرائيلية ادعت أن مناهج التعليم في مدارس الأزهر تحض على كراهية اليهود.. لو كان الأزهر يفعل ذلك، ماذا يفعل اليهود؟!".

وذكرت، أن القناة زعمت بأن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر تدير نظاما تعليميا به نحو مليوني طالب يدرسون مناهج متشددة ضد إسرائيل.

وتابعت "إحنا مش فاضيين لكم ولا الإسلام يطلب منا ذلك"، مواصلة: "الإسلام محبة وتسامح، أنتم من تحضون على الكراهية لشعبكم، وكل شعوب العالم تكرهكم لأنكم ترتكبون الجرائم".

وتابعت: “أنتم مكروهون من العالم كله، أنتم مش في دماغنا، بلدنا مصر أهم والاهتمام بها أهم، والأزهر قبلة العالم الإسلامي، مثل الفاتيكان قبل العالم المسيحي الكاثوليكي والكنيسة المصرية قبلة العالم المسيحي القبطي، وأعتقد أننا لم نتحدث عن ديانات من قبل، لكننا نتحدث عن جرائمكم”:

وأكملت: "الأزهر يدينها علنا، لكنه لا يخصص كتبا من أجل الهجوم عليكم، أما نحن فنتحدث عن سلوكياتكم المنافية لكل الديانات، وفي مصر نتمتع بحرية الديانات، والدليل على ذلك هو أن كل الأطياف الدينية موجودة ومتعايشة مع بعض".