رسمياً.. أحمد الشيخ ثاني صفقات الإسماعيلي في يناير

أنهى مسئولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الاتفاق مع اللاعب أحمد الشيخ مهاجم الاتحاد السكندري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.



وجاء التعاقد مع احمد الشيخ بعدما قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إنهاء التعاقد مع اللاعب وذلك بعد اتفاق الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي.

يأتي ذلك بناءً على رغبة ورؤية طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.

وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة، تم بعدها تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.

وجاء بيان النادى الاسماعيلى الذى أعلن فيه عن هذا الامر على النحو الاتى :

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.