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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يتعاقد مع البوركيني ايرك تراوري.. رسميًا

ايريك تراوري
ايريك تراوري

أنهى مسئولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي  برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الاتفاق مع اللاعب البوركيني إريك تراوري مهاجم انبي وبيراميدز السابق للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

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الإسماعيلي يعلن فتح باب القيد في بيان رسمي


وجاء التعاقد مع ايرك تراوري بعدما أبدى إيهاب جلال المدير الفن بالنادي الإسماعيلي رغبته في التعاقد مع العديد من اللاعبين أبرزهك البوركيني اريك تراوري وهشام محمد واحمد الشيخ لاعب الاتحاد والمصري السابق  .
وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة، تم بعدها تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.
وجاء بيان النادى الاسماعيلى الذى أعلن فيه عن هذا الامر على النحو الاتى : 
تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.
وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

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