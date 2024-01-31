جامعة المنيا ... بدء تطوير 80 قاعة ومدرج بالكليات

عقد مجلس جامعة المنيا ، اليوم الأربعاء ، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، وبحضور عمداء الكليات ، ومدير مركز ضمان الجودة والإعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات ، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.

في بداية المجلس قدم الدكتور عصام فرحات، الشكر لأعضاء هيئة التدريس ، والعاملين وجميع من ساهموا في إنجاح وحسن سير العملية الإمتحانية ، خلال الفصل الدراسي الأول ، وسرعة إعلان النتائج ، كما أقر صرف مكافأة 1000 جنيهًا؛ تقديرًا لجهودهم خلال هذه الفترة والارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك وفقاً للضوابط المُنظمة في هذا الشأن.

وأعلن رئيس الجامعة ً ، بأنه سيتم إطلاق مسابقة فنية عن الهوية البصرية للجامعة ، وستكون مسابقة عامة يُتاح لجميع الأساتذة المُتخصصين و طلاب جامعة المنيا ، والجامعات المصرية المشاركة فيها، لتصميم شعار جامعة المنيا وكلياتها ومعاهدها ، ليعكس ذلك هوية جامعة المنيا وطبيعتها وتاريخها العريق، ويراعى الذوق العام في مظهره ودقة إخراج صورته.

ليكون علامة مميزة أكثر شهرة ورسوخًا لدى المارة ، وسيتم اختيار الشعار الأكثر تعبيرًا عنها ، والذي يحتفظ برمزها التاريخي ، من قبل لجنة تحكيم على مستوى من الكفأة والدقة ، تضم أساتذة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة ، لتتولى الإشراف وتقييم الأعمال المقدمة من مختلف المُشاركين ، كما سيتم تكريم الفائزين من هذه الأعمال بمبالغ مالية.

ويأتي ذلك في ضوء تطوير الهوية البصرية لجامعة المنيا ، بالشكل الذي يُرسخ الهوية العلمية والتخصصية لكلياتها من خلال شعاراتها ، إلى جانب قياس مدى تطابق شعار الجامعة ، مع المعايير الفنية والأكاديمية ، من خلال منظور ثقافي وعلمي مواكب للحداثة والتطوير ، ليعكس صورة ذهنية ثابتة وراسخة ، مع جميع من يتعامل مع الجامعة محليًا وعالميًا.

كما أشار رئيس الجامعة ، بالإستمرار في تطوير الموقع العام للجامعة ، وبوابتها الرئيسية ، وتطوير وجهات المباني بشكل حضاري لائق يجذب الزائرين إليها ، وتؤصل لقيم الجامعة ورؤيتها في تعميق علاقة الإنتماء بين جميع منتسبي الجامعة.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجامعة ، أنه سيتم البدء بتطوير ثمانين قاعة ومدرج ، بواقع اربعة لكل كلية ، من خلال نموذج موحد لرفع الكفاءة والتجهيزات كمرحلة أولى ، سيعقبها تطوير شامل لجميع القاعات بالكليات ورفع كفأتها ، لتحويلها لقاعات تفاعلة ذكية ، ولتكون على أعلى مستوى، حيث سيتم تخصيص لجنة تتولى متابعة متطلبات واحتياجات تلك الكليات لإحداث التطوير اللازم بها.

بما يخدم العملية التعليمية ، ويحقق أقصى استفادة للطلاب؛ لمُواكبة كل تطور، مؤكدًا ، بأن هناك خُطة مدروسة تسعى إليها للجامعة للخروج بجامعة نموذجية ، يُقاس إنجازاتها الفعلية بما يحدث على أرض الواقع ، واستطرد دكتور عصام فرحات حديثه بأهمية دور وحدة متابعة الخريجين بالكليات، مؤكدًا ، على ضرورة متابعة الخريجين بإستمرار من خلال إيجاد آليات فعالة تُنفذ، وتنظيم وعقد العديد من الدورات التدريبة لهم.

لتعزيز قنوات الإتصال ، مع مؤسسات سوق العمل وتنمية وتطوير مهاراتهم ، وإنشاء قاعدة بيانات تكشف ما يحتاجه سوق العمل ، وفرص العمل المتاحة أمامهم ، بالإضافة ، إلى إحداث تواصل فعال ودائم بين الخريجين والجامعة ، وبما يُحقق أثره الإيجابي على سمعة الجامعة الأكاديمية ، وتصنيفها العلمي.

وأشار الدكتور وليد مكرم ، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، أن مركز الإختبارات الإلكترونية نجح في استقبال ما يزيد عن 50 ألف جلسة اختبارية ، لطلاب القطاع الطبي بالجامعة ، وكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية ، والذين أدوا اختباراتهم بالمركز، استعدادًا لإستقبال باقي الكليات بما يتوافق مع الطاقة الإستيعابية للمركز خلال الفترات القادمة.

وبناءًا علي ما أقره المجلس ، من خارطة طريق للبدء الفوري في تقدم جميع البرامج الجديدة والمتميزة ، والكليات ذات البرامج غير المتعددة للإعتماد ، وباقي كليات الجامعة خلال عامين ، تمهيداً للاعتماد المؤسسي ، أوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة.

أنه خلال شهر فبراير القادم ، ستستقبل الجامعة لجان المراجعة ، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ؛ لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الطب، وطب الأسنان ، والتربية للطفولة المبكرة ، وبرنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن ، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية، استعدادًا لتقدمها للإعتماد، ومعرفة اللجنة لمدى تطبيق تلك الكليات والبرامج بآليات ومعايير الجودة ، من أجل تحقيق المخرجات المستهدفة للتعليم.