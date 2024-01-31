الإسماعيلي يعلن فتح باب القيد في بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي منذ قليل عن حل أزمة القيد الخاصة به، والتى كانت تمنعه من قيد صفقات جديدة منذ فترة.

وفى بيان رسمى تم الاعلان عن نجاح الادارة فى حل أزمة القيد، حيث تم الاعلان عن سداد جميع الغرامات المطلوبة من النادى وتسوية كافة المنازعات.

وجاء بيان النادى الاسماعيلى الذى أعلن فيه عن هذا الامر على النحو الاتى :

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.