لقي شخص مصرعه، جراء سقوطه من طابق علوي بمنور أحدي العقارات في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق،وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع شخص سقط في منور عقار بالقطامية

وكانت البداية بورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، جراء سقوطه من طابق علوي غير محدد في عقار مكون من 5 طوابق أمام جهاز القطامية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع أحد الأشخاص جراء سقوطه من علو داخل منور عقار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

قرارات جديدة من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصر

قررت نيابة الأموال العامة ، بحبس رئيس قسم حسابات ومدير مبيعات بشركة وتاجر٤ أيام على ذمة التحقيقات، عثر بحوزتهم على مليون و88 ألف دولار وكميات من العملات الأجنبية وقرابة 8 ملايين جنيه مصرى فى مدينة نصر أثناء إتمام صفة تبادل عمله .

فيما أمرت النيابة باستعجال التحريات اللازمة ومصادرة المبالغ المضبوطة وضمها للإحراز الأخرى من ٦ هواتف ومحادثات هاتفية وأخرى عبر تطبيق الواتساب وأمرت النيابة بتفريغها لضمها للتحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وبحوزتهما (1,088,142 دولار أمريكى – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترلينى - 7,751,000 جنيه مصرى) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع فى السوق السوداء، خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة، والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.