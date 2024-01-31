الاتحاد السكندرى يصعد إلى نصف نهائى الرابطة وسط جماهيره

صعد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الى دور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة عقب الفوز الثمين الذى حققه على أرضه بستاد الاسكندرية وسط جماهيره بهدفين نظيفين على فريق إنبى

وقال الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لزعيم الثغر للوفد “ إن مباراة اليوم أمام فريق إنبى لم تكن سهلة ولكن اللاعبين كان لديهم إصرارعلى الفوز والاقتراب من تحقيق كأس الرابطة الذى يعد هدف للجماهير المؤازرة للفريق ولنادي الاتحاد السكندرى ” .

وكشف العشرى على أن الجانب النفسى كان له بالغ الاثر فى المباراة خاصة بعد عدم إحتساب ضربة الجزاء مما تسبب فى زيادة الاصرارعلى الفوز الى جانب التدريب الفنى والجاهزية البدنية

وأضاف الى أنه يسعى وجهازه الفنى لإسعاد الجماهير مطالبهم بضرورة التضافر والوقوف على قلب رجل واحد وهو زعيم الثغر خاصة فى التشجيع بالمدرجات

وأكد العشرى على أن مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى يوفر كل الدعم اللوجيستى والمادى للاعبين مما تسبب فى حالة الاستقرار النفسى لهم

وأختتم العشرى تصريحاته مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق والجهاز الفنى حتى نهاية كأس الرابطة لإعادة أمجاد زعيم الثغر