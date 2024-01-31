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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

هدى الإتربي تفاجيء متابعيها بلوك جريء في شوارع فرنسا

الفنانة هدى الإتربي
الفنانة هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها أحدث إطلالاتها، أثناء استمتاعها بعطلتها في فرنسا، عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

هدى الإتربي

هدى الإتربي تستعرض أنوثتها ببليزر قصير ومكياج ناعم

وتألقت هدى الإتربي بإطلالة شتوية ساحرة ومثيرة، فظهرت بلوك كاجوال حيث ارتدت توب أبيض وبليز قصير فوق الركبة، وبأكمام طويلة  باللون الرمادي، ونسقت معه معطف طويل وفضفاض باللون الأسود، وكولون شفاف مصنوع من التُل الأسود.

 

وحملت هدى حقيبة باللون الأسود، وبوت طويل نفس اللون، تناسب مع إطلالتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية وضعت هدى الإتربي مكياج بسيط وناعم، مما زاد من جمالها الطبيعي، فإعتمدت ظلال العين باللون النود مع ماسكرا؛ لتحصل علي رموش طويلة وكثيفة، واختارت أحمر شفاه باللون البني مع النود.

 

واعتمدت هدى الإتربي تصفيفة الويفي الجذابة، تاركة خصلات شعرها البنية تتدلي على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم.

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