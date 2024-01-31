تخلصوا من الابن وأحدثوا بالأم عاهة مستديمة.. جنايات الأقصر تقتص من قاتلي شاب في سرقة مواشي

الحكم بالاعدام..



قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كل من: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وعضو النيابة، المستشار محمود عبد الله، وأمانة سر كل من: حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، بحكم الإعدام للمتهمين الثلاثة: "عمرو. ع"، تاجر مواشي، و"محمد، ا"، هارب، و"إبراهيم.ع" 21 سنة، طالب، في القضية رقم 8052 لسنة 2019، جنايات أرمنت، والمقيدة برقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 2019، خلال دلوف الثلاثة متهمين ملثمين إلى منزل المجني عليه حسين يوسف، من خلال نافذة المنزل، وبإحرازهم "عصا، وسلاح أبيض "سكين"، وسلاح ناري "فرد"، وبمجرد شعور المجني عليه بهم، انقض على أحدهم وقام بعقره في أذنه، فاشتبك معه الآخران، أحدهما طعنه بسلاح أبيض، والثاني أطلق عليه من سلاحه الناري فأرداه قتيلًا؛ ليتمكنوا من سرقة الماشية، والفرار بها، كما تعدى أحدهم على والدة المجني عليه ضربًا بالعصا، وعندما استترت أسفل أريكة بالمنزل، سمعت دوي عيار ناري، ثم اكتشفت مقتل نجلها.



وبضبط المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وجرى محاكاة تمثيلية بمسرح الجريمة، ووجهت لهم النيابة التهم: قتل المجني عليه، مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بالإكراه لرؤوس الماشية، وهاتف المحمول، المملوكين للمجني عليه يوسف محمد، وضرب المجني عليها "والدة يوسف محمد، وإصابتها بعاهة مستديمة تتمثل في إعاقة بحركات المفصل الفخذي الأيسر ومفصل الرسغ الأيمن.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث حرز سلاح ناري غير مرخص، كما وجهت للمتهمين الأول والثاني، حرز آداة عصا دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية، وللمتهم الأول، وجهت النيابة حرز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية.

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قررت إحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة المفتي، خلال الجلسة الماضية، وقضت المحكمة بحكم الإعدام خلال جلسة 31 يناير الجاري.