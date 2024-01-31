النيجر تطرد 15 من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي

قامت السلطات الانتقالية في النيجر بطرد 15 من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات (يوكاب، ووفقاً لوزير الداخلية في البلاد، العميد محمد تومبا، فإن الأفراد “عادوا إلى نيامي على متن رحلات جوية مختلفة في 24 يناير ” دون إبلاغ الحكومة، وأكد أنهم طردوا من النيجر بعد أيام وتحديدا في 26 يناير.

ووفقاً للنيجر، فإن مهمة يوكاب، التي تتألف من 120 ضابط أمن يساعدون في تعزيز قوات النيجر، تم إنهاؤها في ديسمبر بعد أكثر من عقد من العمل معاً.

وقد أشارت الحكومة إلى نيته خفض العلاقات العسكرية مع الدول الأوروبية، مع تنويع الروابط مع دول مثل روسيا وإيران.

كما أثار خطاب النيجر المناهض للغرب تساؤلات حول مستقبل القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة للطائرات بدون طيار في مدينة أغاديز الشمالية.

وفي شأن آخر، أفادت تقارير أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم مشتبه به على قرية في النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.

وقال مسؤول محلي إن المهاجمين وصلوا إلى قرية موتاغاتا في منطقة تيلابيري على دراجات نارية وبدأوا في إطلاق النار على الناس، وليس من الواضح من يقف وراء الهجوم ولم يعلق المجلس العسكري في النيجر بعد عليه, لكن عمليات القتل هذه شائعة في النيجر حيث تصاعدت عمليات التمرد منذ عام 2015.

وقُتل ما يقرب من 40 جنديًا العام الماضي في هجمات منفصلة بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وبرر القادة العسكريون الذين نفذوا انقلاب العام الماضي تصرفاتهم بسوء الوضع الأمني.

وفي ديسمبر ، قال الجنرال عبد الرحمن تياني، إن الوضع “يعود إلى طبيعته تدريجياً” بعد ما وصفه بالنجاحات المتعددة التي حققها الجيش في قمع الاضطرابات.

