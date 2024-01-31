الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 في مركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط احتفالية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وتأتي في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ 72، وتهدف إلى تكريم وتقدير دور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتعزيز الروح المعنوية لأفراد الشرطة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتضحية في خدمة المجتمع.

أهمية الاحتفالية بعيد الشرطة المصرية الـ 72

وأكدت سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، على أهمية الاحتفالية التي نظمها المركز بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ 72، والتي حملت شعار "عطاء تضحية وفاء بالعهد". وتمت هذه الاحتفالية برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، وذلك بقاعة المؤتمرات في مجمع إعلام أسيوط.

وأضافت سحر بأن أهمية الاحتفال بعيد الشرطة المصرية كمناسبة لتكريم رجال الشرطة وتقدير جهودهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام. وأضافت أن الاحتفالية تهدف أيضًا إلى تعزيز الروح المعنوية والانتماء لدى أفراد الشرطة، وتشجيعهم على بذل المزيد من التضحيات من أجل خدمة المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.

وأوضحت سحر بأن احتفالية عيد الشرطة المصرية كانت فرصة لتكريم وتقدير دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والنظام في البلاد. وأضافت أنها كانت مناسبة لإبراز تضحيات رجال الشرطة والعمل الدؤوب الذي يقومون به لضمان سلامة وأمان المواطنين.

دور الإعلام في تسليط الضوء على جهود رجال الشرطة

وأشارت سحر إلي أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على جهود رجال الشرطة وتقدير تضحياتهم، مؤكدة على أن مركز النيل للإعلام بأسيوط يسعى دائماً للمساهمة في نشر الوعي والتقدير لجهود الشرطة ودعمها في مهمتها الوطنية.

وأكدت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن الاحتفالية شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمع المحلي والمسؤولين الحكوميين، وقد شارك فى اللقاء لفيف من ممثلى القيادات الشعبية ومؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وشباب الخريجين بجامعة أسيوط

وأوضحت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط دور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر الوعى بين مختلف فئات المجتمع بأهم الأحداث والمناسبات الوطنية وكيف أن للشرطة المصرية دورا كبيرا فى تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب لتنمية الوطن.

فعاليات الاحتفالية

وأضافت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأنه بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم أعقبه كلمات افتتاحية لكلا من عبير جمعة حسين مدير مركز إعلام أسيوط وسحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط وتم عرض فيلم تسجيلى قصير حول بطولات وإنجازات الشرطة المصرية

وأوضح محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد بأن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هذا العام يمثل تأكيدا على قوة المجتمع المصرى وتماسكه والتحام الجبهة الداخلية مع أفراد الشرطة المصرية للتصدى لمحاولات إثارة الفتن ونشر الشائعات وتفتيت الوحدة الوطنية

وأشار اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب السابق إلى دور الدولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كليات ومعاهد الشرطة حتى يصلوا للمستوى اللائق من اللياقة البدنية وضبط النفس والثبات الانفعالى اللازم للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، تتلخص مهام الشرطة فى الشق الإدارى والشق القضائى وتعمل على منع الجريمة قبل وقوعها وضبط الجريمة والتحقيق فيها وضبط الجناة

وأكد اللواء فريد الشويخ لواء شرطة متقاعد على استبسال رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢م أمام الاحتلال الإنجليزى مما جعلها ذكرى خالدة نحتفل بها حتى يومنا هذا

وروى اللواء الشويخ بطولات رجال الشرطة المصرية وتضحياتهم للزود عن أمن الوطن والمواطنين.

وتناول القس فيلوباتير كاهن بكنيسة السيدة العذراء بأسيوط الحديث عن أهمية الوحدة الوطنية ومكانة أفراد الشرطة لدى الجميع، حث الأديان على نشر السلام ونبذ العنف والجريمة

استعرض الشيخ سيد محمد عبدالعزيز-مدير عام الدعوة بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط صور التضحية والفداء لرجال الشرطة للحفاظ على الأمن وان مصر كانت وستظل قبلة الأنبياء والرسل يحتمى بها كل لاجئ.