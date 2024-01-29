الأرصاد الجوية تحذر من نشاط حركة الرياح اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح اليوم الإثنين على مسطح البحر المتوسط، وتؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (4:3 متر) وسرعة الرياح من (60: 70كم/س).

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.