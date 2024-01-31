مقتل ضابطين أحدهما شارك في اقتحام مجمع الشفاء والآخر طور القتال بالأنفاق

نعت وسائل إعلام عبرية الضابطين اللذان قتلتهما حماس اليوم، وكان أحدهما شارك في اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة والآخر طور القتال في داخل الأنفاق.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الضابط القتيل ران جيلي، رتبة رائد احتياط يُعتبر من أبرز الضباط في وحدة شلداغ الإسرائيلية، وهي قوات النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي، شارك في معارك شمال قطاع غزة شارك في اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

كما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، مقتل الضابط "يتسهار هوفمان"، مشيرة إلى انه يعتبر خسارة كبيرة، وهو أحد أكبر مقاتلي هذه الحرب، وقد طور سبل القتال داخل الأنفاق.