عاجل
عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة كول الأمريكية في البحر الأحمر عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل ضابطين أحدهما شارك في اقتحام مجمع الشفاء والآخر طور القتال بالأنفاق

الضابطين الإسرائيليين
الضابطين الإسرائيليين

نعت وسائل إعلام عبرية الضابطين اللذان قتلتهما حماس اليوم، وكان أحدهما شارك في اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة والآخر طور القتال في داخل الأنفاق.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الضابط القتيل ران جيلي،  رتبة رائد احتياط يُعتبر من أبرز الضباط في وحدة شلداغ الإسرائيلية، وهي قوات النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي، شارك في معارك شمال قطاع غزة شارك في اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

كما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، مقتل الضابط "يتسهار هوفمان"، مشيرة إلى انه يعتبر خسارة كبيرة، وهو أحد أكبر مقاتلي هذه الحرب، وقد طور سبل القتال داخل الأنفاق.

مواد متعلقة

عاجل.. التحالف الأمريكي البريطاني يشن غاراته على مدينة الصعدة اليمنية

إعلام عبري: حماس قتلت أبرز ضباط النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي

القسام تقنص ضباط إسرائيليين وتنشر مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال.. صور

إسرائيل تنشر فيديو للجسر البري من الإمارات لنقل البضائع إلى تل أبيب

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتلقى أوراق 7 مرشحين لمنصب النقيب

المقاومة الفلسطينية واللبنانية تنشر حصاد عملياتهم ضد الاحتلال التي نفذتها أمس

عاجل.. العثور على عبوة متفجرة بجانب سفارة إسرائيل في ستوكهولم

شهداء الأقصى: نفذ مجاهدونا 22 مهمة قتالية أوقعت قتلى في صفوف الاحتلال
الجريدة الورقية