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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير سياسات دولية: نتنياهو يستند لتاريخ وقوة اللوبي الإسرائيلي الضاغط على واشنطن

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد الابن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية ولسياساتها، وهو يستند لتاريخ وقوة "اللوبي الإسرائيلي" القادر والنافذ للسياسات في واشنطن سواء في مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن "نتنياهو" لديه "لوبي" يمتلك الكثير من الأدوات مثل الإعلام والمال، مثلما حدث في جامعات "هارفرد" و "بنسلفينيا" و "إم آي تي" وجامعات أخرى كبيرة تدخلها اللوبي الإسرائيلي، واستطاع أن يقيل رؤساء هذه الجامعات باعتبار أن الطلاب الأمريكيين العرب لهم بعض الانتقادات لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن أو سياسة الاحتلال.

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نتنياهو: إسرائيل تبذل جهودا متواصلة لتحرير الأسرى من غزة

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الإعلام الإسرائيلي يكشف عن مناورة نتنياهو الاستراتيجية بشأن مستقبل غزة

وأشار إلى أن "نتنياهو" هزم في 7 أكتوبر الماضي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولم يحقق الأمن للإسرائيليين، رغم كل الأجهزة الاستخباراتية التي نادت بها دولة الاحتلال منذ إنشائها بأنها قوية وقادرة، مشبها المهزوم بفيل يدخل محل زجاج، حيث يملك العضلات وقوة السلاح وبدأ يقتنص الأبرياء والأطفال والنساء ما لم يحملوا السلاح وقتلهم بدم بارد.

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