عاجل
عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة كول الأمريكية في البحر الأحمر عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو: إسرائيل تبذل جهودا متواصلة لتحرير الأسرى من غزة

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه كلما حافظت إسرائيل على سرية الجهود الرامية لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، كلما زادت احتمالات الإفراج عنهم.

وحسب سبوتنيك، قال نتنياهو، خلال لقائه ممثلين عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "نبذل قصارى جهودنا، وطالما باتت هذه الجهود علنية فإن فرص نجاحها تتضاءل، في حين كلما تم الحفاظ على سرية هذا المجهود فإن فرص نجاحه تتزايد".

وأضاف: "بطبيعة الحال لا يجوز لي مشاركة التفاصيل معكم، وأرجوكم أن تدركوا بأننا حقًا ملتزمون بكل ما تحمله العبارة من معنى، وهذه الكلمات ليست بلا معنى".

وتابع نتنياهو قائلا إنه "مجهود حقيقي، ولا يهدف للتظاهر بمظهر معيّن بل يعود إلى التزامنا بإعادة جميع المختطفين. التفكير يدور عن الجميع، والجهد يشمل الجميع".

وأكد نتنياهو أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية إثمار هذا المجهود، لكنه مجهود يجري في هذه الأيام، وفي هذه اللحظات، وفي هذه الساعات بالذات".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

مواد متعلقة

انخفاض إنتاج أوبك في يناير بفعل تخفيضات جديدة

الأسهم اليابانية: مؤشر بورصة طوكيو يسجل أفضل أداء منذ 26 عاما

صحيفة تتحدث عن استعداد جيران أوكرانيا الغربيين لتقسيم البلاد

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سيسجل رقمًا قياسيًا

إسرائيل تعترف: حاولنا إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%

أونروا: إجراء تحقيق مستقل في اتهامات إسرائيل "مهم للغاية"

جنوب أفريقيا تدعو إلى وقف تمويل الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة
الجريدة الورقية