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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر

سفينة
سفينة

وقع حدث أمني جديد منذ قليل في البحر الأحمر.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

ووقع منذ قليل عدوان أمريكي بريطاني استهدف شمال مدينة صعدة اليمنية.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن التحالف الأمريكي شن غارات شمال مدينة صعدة اليمنية.

على جانب آخر,نشرت كتائب القسام مشاهد استهداف وتدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي  المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة .

وظهرت الآليات الإسرائيلية تحترق بعد استهدافها من قبل القسام في مدينة غزة بعد قليل.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط إسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الضابط الإسرائيلي "ران جيلي" ورتبته رائد وهو قائد فصيل في وحدة "شيلداغ" قتل خلال المعارك شمال قطاع غزة، كما قتل الجندي غبرائيل شاني من سكان مستوطنة ياكير خلال معارك غزة اليوم.

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