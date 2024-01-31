أمم أفريقيا.. استئناف البطولة من مرحلة ربع النهائي بعد غد الجمعة

تستانف مساء بعد غد الجمعة منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية من مرحلة الدور ربع النهائي بعد ان انتهت امس الثلاثاء منافسات دور 16 الذي شهد مفاجات كبرى على الصعيد النتائج وخروج منتخبات مصر والسنغال واخيرا المغرب.

ومن المقرر ان يشهد يوم الجمعة المقبل اقامة مواجهتين في دور الثمانية الاولى تجمع المنتخب الانجولي بنظيره النيجيري والثانية تجمع غينيا بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

على ان تستانف اللقاءات يوم السبت المقبل بمواجهتي جنوب افريقيا والراس الاخضر وكوت ديفوار امام مالي .

وشهدت مرحلة الدور ثمن النهائي مفاجآت كبرى كان على رأسها خروج المنتخب الوطني من نظيره الكونغو الديمقراطية عقب الهزيمة بركلات الترجيح وانتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله ، كذلك خروج المنتخب المغربي بالأمس على يد نظيره جنوب افريقيا والهزيمه بثنائية من دون رد لتصبح البطولة خالية من اي ممثل عربي عقب خروج منتخبي تونس والجزائر ايضا من مرحلة دور المجموعات ، بالاضافة لسقوط حامل اللقب منتخب السنغال على يد الكوت ديفوار اصحاب الارض