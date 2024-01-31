"مصر مهد الأديان" معرض فني لقصور الثقافة بدار الأوبرا.. غدا

تقيم الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني معرض "مصر مهد الأديان" فى السابعة مساء غد الخميس بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر المعرض حتى 6 فبراير المقبل.

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 29 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية والمهتمين بالفن القبطي والإسلامى في مصر.

ويضم المعرض الذى تنفذه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني مجموعة من الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين وهم: هبة خريبة، إيمان الحكيم، جورجيت فهمي، إيمان عبد الباقي، مارسيل فخري، إيهاب شاكر، سهير شکري، فارس أحمد فارس، أحمد الشامي، أمانی زهران، راندا الحلو، إیمان یوسف، نيرة الجمل، آية على، يونس حسن، لورنس نبيل، سوزان عادل، منة سعد، روماني سمير، أشرف عبدالقادر، هاني عبد الله مبارك، يارا مجدي، نانسی أسحق، مروه الوكيل، إیمان مرعی، نهلة فتحي، علی أمین، إيناس الهندي، أحمد جلال وسيتم تكريم الفنانين المشاركين في المعرض بتسليمهم شهادات تقدير خلال الافتتاح.

ويأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر وتفعيل مبدأ المواطنة والتاكيد على الوحدة الوطنية.

قصور الثقافة تطلق فعاليات متنوعة للأطفال بالإسكان البديل بالدقهلية

من ناحية أخرى، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بمحافظة الدقهلية، برعاية وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بالوحدة المحلية بقرية نقيطة وتضمنت عددًا من الورش الفنية والثقافية، لأطفال مساكن سندوب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، وتحدث خلالها المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز مدينة المنصورة الذي أعرب عن امتنانه لهذا البرنامج للتعرف على الخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها.

وعقدت ندوة عن "تنمية مهارات الطفل"، أوضح بها الشاعر عبد الناصر الجوهري أن الفن والأدب هما القوة الناعمة لأي أمة، وتناولت أهمية تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار لدى الطفل لأنها تجعله يشارك في تعديل السلوك وإكسابه فنونًا جديدة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، أقيمت محاضرة بعنوان "علاقة الرسم بالحياة" تحدث خلالها الفنان التشكيلي محمد حسني مؤكدا أنه لكي ننتج لوحة فنية يجب التعرف على الظل والنور والإضاءة، موضحًا أنواع الألوان، كما أشار إلى أن الرسم لا يحتاج إلى موهبة وإنما يعتمد على التخيل، فإذا نظرنا لوجدنا ما حولنا عبارة عن أشكال هندسية، ونصح الأطفال بالابتعاد عن سلبيات التكنولوجيا والاهتمام بالإيجابيات.

أعقبها ورشة رسم على الوجوه للأطفال، قدمها الفنان محمد حسني، واختتم اليوم بمسابقة ثقافية بين الأطفال، وفقرة اكتشاف مواهب في الشعر والإلقاء نفذها الشاعر عبد الناصر الجوهري.

نفذت الفعاليات بالتعاون بين إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظة الدقهلية منطقة كوبري سندوب.