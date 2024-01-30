معرض القاهرة للكتاب .. قصور الثقافة تصدر "إعادة إنتاج التراث الشعبي" لسعيد المصري

معرض القاهرة للكتاب .. صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، طبعة جديدة من كتاب "إعادة إنتاج التراث الشعبي"، في جزأين، للدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "الدراسات الشعبية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يُعد الكتاب إسهاما نظريا ومنهجيا محكما في الاتجاه الاجتماعي نحو دراسة التراث الشعبي؛ حيث يتناول بالتفصيل الدقيق نصيبَ جماعة محددة طبقيًّا من التراث، ودورَها في حمله وإعادة إنتاجه.

جاء بغلاف الكتاب: يقصد بإعادة الإنتاج قدرة أساليب الحياة في أي مجتمع على استمرار أهم ملامحها عبر التغيُّر. وفي هذا الصدد، يحاول الكتاب أن يؤسس لنظرية متكاملة وقائمة على بيانات ميدانية دقيقة في تفسير عمليات إعادة إنتاج التراث الشعبي وتداوله عبر أربع عمليات: التواتر (كثرة الشيوع والتكرار)، والاستعادة، والإضافة بالاستعارة، والإضافة بالإبداع؛ نتيجة لتغيرات الحياة الحديثة والتبادلات الثقافية والبشرية. وهو دراسة جادَّة لسد الفراغ المعرفي في مجال دراسة الثقافة الشعبية، بالتطبيق على حياة فقراء الحضر بمدينة القاهرة.

وارتكزت مسيرة الدكتور سعيد المصري على البحث بمنهج علمي وتفكير نقدي متعمق في تحليل قضايا الواقع من منظور موسع يأخذ في اعتباره منهج التحليل الثقافي ورؤى العالم في الأنثروبولوجيا، والاهتمام بإجراء دراسات علمية منطلقة من نظريات معاصرة، والشراكة في المجال العام. وهو بذلك يعد امتدادًا لمدرسة علم الاجتماع الحديث والمُعاصر المصرية؛ وهي مدرسة تتميز بصرامة المنهج العلمي في تناول الظواهر المجتمعية الجديرة بالدراسة، ووثيقة الصلة بالواقع المصري، مع الجدية والدقة في الالتزام بالإجراءات البحثية، فضلًا عن تنوع اهتماماتها، ومواكبتها للتطورات العالمية.

سلسلة الدراسات الشعبية تعنى بنشر الدراسات المتعلقة بالفلكلور ونصوص وسير وحكايات وملاحم الأدب الشعبي، تصدر برئاسة تحرير الباحث حسن سرور، ومدير التحرير محمد شومان، تصميم الأغلفة نسرين محمود.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.