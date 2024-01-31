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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

وزير الدفاع والمبعوث
وزير الدفاع والمبعوث الأمريكي

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.
تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة ونائب السفير الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة.

وزير الدفاع والمبعوث الأمريكي
وزير الدفاع والمبعوث الأمريكي
وزير الدفاع والمبعوث الأمريكي
الجريدة الورقية