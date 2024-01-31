مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد لمواجهه الطقس السئ ونزوالامطار

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهه أى أمطار متوقع نزولها على المحافظة نتيجة الطقس السيئ حسب توقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه كل معدات وآليات الشركه من سيارات كسح ونافورى وشفط المياه من الشوارع تحت أهبه الاستعداد فور تلقيها اى بلاغات بجانب تمركزها وتموضعها بمركز الصيانه للتحرك الفورى لشفط اى تجمعات لمياه الأمطار خلال تلقيها اى بلاغات عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجه رئيس الشركة جموع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالتواجد داخل المحطات ومراجعة إجراءات التشغيل وانتظام محطات وروافع الصرف الصحي في عملها بجانب تواجد عمال التسليك لمطابق الصرف الصحي وتسليكها أولا بأول وصرف اى تجمع لمياه الأمطار على هذه المطابق .

و طالب المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه حال نزول الأمطار حتى لا تتأثر الشبكه بتصرفات المياه المستهلكة ومياه الأمطار في آن واحد مما يعوق عمل المحطات بكامل طاقتها نتيجة الحمولة الزائدة على الشبكه والروافع.

تكريم العاملين فى شركة مياة الفيوم

وفى وقت سابق كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ١٩ من العاملين بالإدارة العامة للأمن وذلك لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الشركات التابعة بشأن تقييم مستوى الأداء الأمنى وتميزهم " داخل "الديوان العام للشركه ،المحطات التابعة ،المخازن،ادارة المركبات،اماكن تخزين الخردة،غرف مراقبة الكاميرات " وذلك بحضور اللواء أشرف عبدالحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن .

من جانبه أشاد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة بضبط الأداء الأمنى داخل كافة مواقع الشركه وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمه لجموع الموظفين تنمى فيهم روح الولاء والانتماء للشركه والعمل بروح الفريق ناكرين لذاتهم من أجل تقدم ورقى الشركه وحصولها على المركز الثاني وتميزها بين الشركات التابعة.

وأضاف أن حصول الإدارة العامة للأمن على المركز المتقدم يدل على الكفاءة والمهارة الفنية واليقظه التامه التى يتمتع بها رجال الإدارة العامة للأمن فى الحفاظ على ممتلكات الشركه وأصولها ومعداتها ومنشأتها الحيوية.