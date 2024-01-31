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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

انخفاض إنتاج أوبك في يناير بفعل تخفيضات جديدة

اوبك
اوبك

أظهر مسح  أن إنتاج " أوبك " من النفط في يناير سجل أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو، إذ تبنى عدد من الأعضاء تخفيضات إنتاج طوعية جديدة وفق ما جرى الاتفاق عليه في إطار تحالف " أوبك +"، فيما قوضت اضطرابات الإنتاج الليبي.

 

أوبك

 

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) ضخت 26.33 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 410 آلاف برميل يوميا عن ديسمبر.

 

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أستاذ هندسة البترول: الصراع بين روسيا وأمريكا انتقل إلى منظمة "أوبك"

 

منظمة أوبك

 

أوبك

 

ويستبعد إجمالي إنتاج ديسمبر/ كانون الأول أنغولا التي خرجت من " أوبك "، بحسب الأسواق العربيه.

 

يستهدف مسح تتبع الإمدادات للسوق ويستند إلى بيانات شحن مقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات تتتبع التدفقات مثل "بترو-لوجيستكس" و"كبلر" ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات نفط و" أوبك " وشركات استشارات.

 

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