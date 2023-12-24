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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أستاذ هندسة البترول: الصراع بين روسيا وأمريكا انتقل إلى منظمة "أوبك"

الدكتور رمضان أبو
الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة

أكد الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن العالم يشهد حربا باردة بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى، مشددًا على أن الصراع بين الجانبين انتقل إلى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

 منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"

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وأوضح أن يحاول كل طرف تحقيق أهدافه على حساب الآخر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد.

وشدد على أن الصراع بين الجانبين انتقل إلى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وأنّ خروج أنجولا موخرا من منظمة أوبك تسبب في ارتباك كبير بأسواق النفط العالمية، مؤكدًا أن الدول الغربية كانت وراء قرار أنجولا بالخروج من المنظمة.

وأضاف أنه حتى آخر وقت، كانت "أوبك +" تسيطر بشكل واضح على أسعار النفط، وتواجه قرارات الغرب بتخفيض الإنتاج، وكانت تتحكم في ذلك بشكل مطلق، مشيرًا إلى أنه عندما كانت هناك قرارات بتحديد سقف الإنتاج من خلال الدول الأوروبية، فلم تحقق تلك القرارات أي نتائج إيجابية، لكن المشهد الآن في انتظار رد فعل قوي من جانب "أوبك +"، التي تضم حوالي 23 دولة منتجة للنفط.

ونوه بأن أنجولا تنتج حوالي 1.1 مليون برميل يومياً، وهذه الكمية ليست بالرقم الكبير، ولكنها أحدثت ارتباكاً كبيراً في الأسواق العالمية، معرباً عن اعتقاده أن تتراجع المنظمة نفسها في القريب العاجل.

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