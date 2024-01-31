عاجل
عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد تحذر من الأمطار
الأرصاد تحذر من الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والقليوبية وأيضا الجيزة تشهد الآن سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مضيفة أن سقوط الأمطار يستمر على مدار الـ48 ساعة المقبلة.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن أغلب المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وجنوب الوجه البحري، تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد حتى يوم الجمعة.

txt

الأرصاد تحذّر من الخروج ليلًا (شاهد)

txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم


وحذرت، من استمرار سقوط الأمطار على مدار اليومين المقبلين، موضحة أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط لا سيما الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة، بينما تكون أمطارا خفيفة على بعض مناطق القاهرة.


ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظات الجمهورية تسجل أقل درجات حرارة بقيم منخفضة منذ بداية فصل الشتاء وبرودة شديدة.

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تحذر من سقوط الأمطار.. “تمتد إلى المحافظات الداخلية”

موعد انتهاء التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف

صفر درجة مئوية وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

نشرة التوك شو.. حل أزمة سعر الدولار وتحذير من الأرصاد

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة (فيديو)

الأرصاد تكشف تفاصيل انقلاب الطقس وانخفاض الحرارة (فيديو)

الأرصاد الجوية تحذر من نشاط حركة الرياح اليوم

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

الجريدة الورقية