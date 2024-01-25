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الخميس 25 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تحذّر من الخروج ليلا (شاهد)

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يكون دافئ نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء، شديد البرودة على محافظات الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة نهارا بداية من الأسبوع المقبل.

هبوط طفيف في حركة الرياح

توقّعت غانم خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة «الأولى»، أن تشهد المحافظات الساحلية سقوط أمطار خفيفة على معظم الأنحاء، وهبوط طفيف في حركة الرياح، كما ترتفع أمواج البحر المتوسط بمعدل 2 إلى 3 أمتار فوق سطح البحر.

حالة الطقس

فيما يخص حالة الطقس في محافظات شمال الصعيد، توقّعت غانم هبوب رياح مصحوبة برمال خفيفة على محافظتي الأقصر وأسوان اليوم وغدا.
وجّهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج خلال فترات انخفاض الحرارة، خاصة فترات الليل ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، حفاظا على سلامتهم.
 

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