كشف ملابسات النصب على شركة فى 2 مليون جنيه تعويضات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى (شركات التسوق الإلكترونى).

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وجاء ذلك على ضوء تضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء بإصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة وإستخدامها فى مشتريات ثم الإدعاء بعدم استلامها وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التى تحملتها الشركة حوالى (2 مليون جنيه) حصل عليها مستخدمى تلك الحسابات دون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).. وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة "بفحص أحدهم فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.