التفاصيل الكاملة لصفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

وقع لمدة موسم ونصف

علم بوابة الوفد أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز وقع لمدة موسم ونصف لنادى الزمالك حيث يحصل فى أول ست اشهر على ستة مليون جنية والموسم القادم على ١٢ مليون جنية

وفي حالة اضافة موس آخر سيحصل على ١٣ مليون جنيه.

وتواجد اللاعب اليوم فى مقر النادى لإنهاء الصفقه والتوقيع الرسمي فى حضور حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهانى شكري ورامى نصوحي ونيره الأحمر أعضاء المجلس.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.