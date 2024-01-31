وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة وقاعات العرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب .. إطار متابعتها المستمرة لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قامت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، بجولة تفقدية في قاعات وأجنحة الناشرين ومنطقة الخدمات اللوجستية بالمعرض، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة ومردود ما يُقدمه المعرض من تسهيلات للجمهور والناشرين. حضر الجولة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما تحدثت وزيرة الثقافة مع عدد من الناشرين حول إصداراتهم التي يعرضونها ومدى إقبال الجمهور عليها، حيث أعربوا عن امتنانهم لهذا الاهتمام الذي يؤكد حرص وزارة الثقافة على دعم نجاح المعرض.

وأبدت وزيرة الثقافة سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي لمستها خلال الجولة، وثمنت حجم الإقبال الكبير من الأسر المصرية على معرض الكتاب، الذي يُقام تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل". تستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.