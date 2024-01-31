استمرار حبس سمكري وشقيقه قتلوا سائق أتوبيس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس سمكرى وشقيقه لاتهامهما بقتل سائق أوتوبيس في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف مالي على إصلاح الأتوبيس بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

واعترف المتهمان بالواقعة خلال التحقيقات وأكدوا أنه في يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بيننا وبين الضحية "سائق الأتوبيس"، بسبب اختلافنا على ثمن تصليح الأتوبيس، على إثرها تطورت المشادة لمشاجرة بيننا، فاستليت سلاح أبيض "سكين" وطعنته طعنة نافذة في الصدر، فسقط قتيلا في الحال، مبررًا جريمته "مكنتش أقصد".

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين طرفين طرف أول سائق أتوبيس "الضحية"، وطرف ثان شقيقين يعملان بورشة سمكري سيارات ملكهما، بسبب خلاف مالي ثمن إصلاح الأتوبيس.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.



كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع سائق أتوبيس خلال مشاجرة مع سمكري بدائرة قسم شرطة أوسيم.

انتقل فريق من رجال مباحث قسم شرطة أوسيم إلى محل البلاغ للتأكد من صحته، وتبين مصرع سائق أتوبيس يدعى «عمرو.أ» مصاب بطعنة في الصدر أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات الازمة تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.