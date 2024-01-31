تحرير ١١٤ محضرا تموينيا في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن ضبط ١١٤ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد المحافظ ، بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط ١٠٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر - عدم وجود سجلات - اختراق ماكينة - تصرف وتجميع) ، و١٣ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- –شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر) بالإضافة ، إلى تحرير مخالفة فى مجال المواد البترولية.