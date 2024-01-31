الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير ١١٤ محضرا تموينيا في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية  التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن ضبط ١١٤ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

 

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد المحافظ ، بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط ١٠٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر - عدم وجود سجلات - اختراق ماكينة - تصرف وتجميع)  ، و١٣ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ،  (عدم الإعلان عن الأسعار- –شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر) بالإضافة ، إلى تحرير مخالفة فى مجال المواد البترولية.

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