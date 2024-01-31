حكم من حلف بالله كذبًا وما هى الكفارة.. الأزهر للفتوى يجيب

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين جاء مضمونه: "ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟"، وذلك خوفًا من عقاب الله سبحانه وتعالى وغضبه.

وقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الحلف بالله سبحانه وتعالى كذبًا ذنبًا عظيم يستحق الندم والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه تعالى، عن طريق الاستغفار، بالإضافة إلى التعهد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى والعزم عليه.

وتابع الأزهر للفتوى أن الحلف بالله سبحانه وتعالى كذبًا يسمى باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ قْرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]، [أخرجه البخاري].

كفارة يمين الغموس.. مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنه لا يوجد كفارة ليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم صاحبها بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والشعور بالتوبة والندم، فضلًا عن العزم على عدم العودة إليه مرة أخرى.

وأوضح المركز أنه في حال حلفان الشخص بالكذب وجب عليه بعد الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق التوبة والندم، رد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد، غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.

ما هى كفارة اليمين؟

وكفارة اليمين إما تكون عن طريق إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم كسوة، أو عتق رقبة ذكر أو أنثى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89] ، وفي حال الفقر والعجز عن أداء كفارة اليمين فمن الممكن أن يصوم الشخص ثلاثة أيام لقوله سبحانه وتعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].

دعاء التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، واستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، واستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.