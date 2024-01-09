أنواع صدقة التطوع وأفضلها.. الأزهر للفتوى يوضح

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشريعة الإسلامية رغبت في الصدقة وحثت على الإنفاق في كل أنواع البر وأوجه الخير، حيث قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم} [ البقرة: 254]، {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} [سبأ: 39].

أضاف الأزهر للفتوى، أن الصدقة قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة»، [أخرجه البخاري].

أنواع الصدقة المالية

الصدقة

أوضح الأزهر للفتوى، أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية: والصدقة غير الجارية هي: المال الذي يعطى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعاما، أو كسوة، أو مالا ينفقه كيف شاء، وأما الصدقة الجارية فهي: ما يحبس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنية صرف الربح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

وأكد الأزهر للفتوى، أن الصدقة الجارية أعظم أجرا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، [ أخرجه مسلم].