وزارة السياحة تنظم زيارة للأهرامات لممثلي النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة لممثلي دولة النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والذي يُقام تحت شعار " نصنع المعرفة... نصون الكلمة" خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير القادم.



ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين بها بالمقومات السياحية المختلفة والمتنوعة والمتميزة به وبالحضارة المصرية العريقة .



وقام الوفد بجولة تضمنت الأهرامات الثلاثة ومنطقة تمثال أبو الهول، كما أعربوا عن إعجابهم بالمنطقة والتي تعكس عراقة وعظمة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.