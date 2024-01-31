الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة السياحة تنظم زيارة للأهرامات لممثلي النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة لممثلي دولة النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والذي يُقام تحت شعار " نصنع المعرفة... نصون الكلمة" خلال الفترة من 24 يناير  الجاري وحتى 6 فبراير القادم.

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مساعد وزير السياحة يتفقد المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية

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وزارة السياحة تنظم زيارة لأهرامات الجيزة لممثلي دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب


ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين بها بالمقومات السياحية المختلفة والمتنوعة والمتميزة به وبالحضارة المصرية العريقة .


وقام الوفد بجولة تضمنت الأهرامات الثلاثة ومنطقة تمثال أبو الهول، كما أعربوا عن إعجابهم بالمنطقة والتي تعكس عراقة وعظمة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

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